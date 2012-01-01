Детка. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Детка
1-й сезон
11-я серия

Детка (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Детка. Сезон 1. Серия 11
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Юля не уважает чужих правил, не подчиняется, ее приходится устраивать в школу, одевать, кормить и т.д. Помимо того, у отца с дочерью идеологические разногласия: она выступает за арэнби-группу и видит в стареющем рок-музыканте неудачника.

Сериал Детка 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детка»

Всё