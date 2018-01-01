Сериалы про подростков
Сериалы про подростков помогают детям лучше понять себя, а родителям — лучше вникнуть в проблемы молодого поколения. Мир подростков — это время поиска себя, первых сильных чувств и сложных выборов. В этой подборке собраны сериалы про школу и подростков, которые ярко и честно показывают, с какими трудностями и радостями сталкиваются молодые люди. Эти истории затрагивают темы дружбы, любви, конфликта поколений и самоопределения, предлагая зрителям взглянуть на жизнь подростков с разных сторон. Если вам интересны искренние и эмоциональные истории о взрослении, эта подборка для вас. В нашей коллекции есть американские сериалы про подростков: «Эйфория», «Шершни», «Милые обманщицы« и «Сплетница». А также русские сериалы про подростков — «Жиза», «Слово пацана: Кровь на асфальте», «Плакса», «Черная весна», сериал «Ранетки» и другие. Сериалы про подростков и любовь смотреть удобнее с подпиской на Wink: самые свежие релизы, высокое качество и новые серии станут доступны вам с любого устройства.

Постер к сериалу Кассетомания 2025
7.3

Кассетомания

2025
Постер к сериалу На автомате 2024
8.6

На автомате

2024
Постер к сериалу Цирк! 2024
9.1

Цирк!

2024
Постер к сериалу Дети перемен 2024
8.7

Дети перемен

2024
Постер к сериалу Подростки в космосе 2024
8.6

Подростки в космосе

2024
Постер к сериалу Трудная 2024
8.7

Трудная

2024
Постер к сериалу Абсолютное зло 2023
9.1

Абсолютное зло

2023
Постер к сериалу Мы – легенды 2023
8.2

Мы – легенды

2023
Постер к сериалу Слово пацана. Кровь на асфальте 2023
9.4

Слово пацана. Кровь на асфальте

2023
Постер к сериалу Плакса 2023
9.3

Плакса

2023
Постер к сериалу На стороне зла 2023
7.6

На стороне зла

2023
Постер к сериалу Милые обманщицы: Первородный грех 2022
8.5

Милые обманщицы: Первородный грех

2022
Постер к сериалу Жиза 2022
9.0

Жиза

2022
Постер к сериалу Черная весна 2022
9.0

Черная весна

2022
Постер к сериалу Пищеблок 2021
8.7

Пищеблок

2021
Постер к сериалу Шершни 2021
8.4

Шершни

2021
Постер к сериалу Секрет в темной каморке 2021
9.3

Секрет в темной каморке

2021
Постер к сериалу Сплетница (2021) 2021
8.3

Сплетница (2021)

2021
Постер к сериалу Бетти 2020
7.6

Бетти

2020
Постер к сериалу Новенькие 2020
9.0

Новенькие

2020
Постер к сериалу Нормальные люди 2020
8.4

Нормальные люди

2020
Постер к сериалу Море свободы 2020
8.8

Море свободы

2020
Постер к сериалу #мартимертв 2019
7.9

#мартимертв

2019
Постер к сериалу Моя первая любовь 2019
8.2

Моя первая любовь

2019
Постер к сериалу Трудные подростки 2019
9.4

Трудные подростки

2019
Постер к сериалу Выжить после 2013
9.2

Выжить после

2013
Постер к сериалу Наследники (2013) 2013
9.4

Наследники (2013)

2013
Постер к сериалу Кремлевские курсанты 2009
9.3

Кремлевские курсанты

2009
Постер к сериалу ТораДора! 2008
9.2

ТораДора!

2008
Постер к сериалу Ранетки 2008
9.1

Ранетки

2008