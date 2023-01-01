Нормальные люди (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация романа-бестселлера ирландской писательницы Салли Руни. В главных ролях Дэйзи �Эдгар-Джонс и Пол Мескал. Честная и тонкая история о любви и взрослении. Смотрите сериал «Нормальные люди» в подписке Амедиатека на сервисе Wink.



В центре сюжета — Марианна и Коннелл, чьи непростые отношения начинаются еще в школе. Она — замкнутая умная девушка из состоятельной, но дисфункциональной семьи, он — популярный спортсмен, живущий в стесненных условиях. Они скрывают свою связь от окружающих, но продолжают ее годами — то бросают друг друга, то снова сходятся. От школьных коридоров до элитного Тринити-колледжа в Дублине герои ищут себя, любовь и свое место в мире, пытаясь стать «нормальными людьми».



Смотреть сериал «Нормальные люди» стоит тем, кому нравятся сюжеты о человеческих переживаниях. Трогательная история Коннелла и Марианны заставляет задуматься о сложных отношениях и том, как со временем меняемся мы и наши чувства.



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