Нормальные люди (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Старшеклассник Коннел – один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды, Марианна – тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершённой Коннелом накануне выпускного, их ждёт тяжёлый разрыв. Позднее судьба преподносит им ещё один шанс, а затем ещё один – смогут ли они быть счастливы вместе?



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