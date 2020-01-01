WinkСериалыНормальные люди1-й сезон5-я серия
8.42020, Normal People
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Нормальные люди (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 1
- 18+29 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 3
- 18+31 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 5
- 18+32 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 7
- 18+28 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 10
- 18+28 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Старшеклассник Коннел – один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды, Марианна – тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершённой Коннелом накануне выпускного, их ждёт тяжёлый разрыв. Позднее судьба преподносит им ещё один шанс, а затем ещё один – смогут ли они быть счастливы вместе?
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- ПМАктёр
Пол
Мескал
- ДЭАктриса
Дэйзи
Эдгар-Джонс
- ДИАктёр
Десмонд
Иствуд
- ЭМАктриса
Эшлин
Макгакин
- СГАктриса
Сара
Грин
- ФБАктёр
Фрэнк
Блэйк
- ИМАктриса
Индия
Маллен
- ЭСАктриса
Элиот
Солт
- ЭХАктёр
Энна
Хардвик
- ШДАктёр
Шон
Дойл
- ФОАктёр
Фионн
О’Ши
- КЛАктёр
Клинтон
Либерти
- НЛАктриса
Нив
Линч
- ЛМАктриса
Леа
Макнамара
- ММАктриса
Медб
Максвелл
- КФАктёр
Киллиан
Файлэн
- ИХАктриса
Ифа
Хайндс
- ММАктриса
Меган
Макдоннел
- ЛФАктриса
Лиз
Фитцгиббон
- КФАктёр
Кваку
Форчун
- ЛМАктриса
Леа
Минто
- ЭБСценарист
Элис
Бирч
- МОСценарист
Марк
О’Роу
- СРСценарист
Салли
Руни
- ЛАПродюсер
Леонард
Абрахамсон
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- КДПродюсер
Катрин
Данн
- АФПродюсер
Анна
Фергюсон
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- КМПродюсер
Катрин
Маджи
- ЭНПродюсер
Эмма
Нортон
- СРПродюсер
Салли
Руни
- ЭБПродюсер
Элис
Бирч
- ККПродюсер
Карлотта
Калори
- ФЧПродюсер
Франческа
Чима
- УФПродюсер
Уолтер
Фиордельмондо
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- CIПродюсер
Carolina
Iorio
- ЛвХудожница
Люси
ван Лонкхайзен
- ИОХудожница
Ирен
О’Брайэн
- ЛМХудожница
Лорна
Мари Муган
- ДДХудожница
Даниэла
Дзорцетто
- ННМонтажёр
Нэйтан
Ньюджент
- СОМонтажёр
Стивен
О’Коннелл
- СЛОператор
Сьюзи
Лэвэ�лл
- КМОператор
Кейт
МакКалло
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс