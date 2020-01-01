Нормальные люди. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Нормальные люди
1-й сезон
10-я серия
8.42020, Normal People
Драмы, Мелодрамы18+
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Нормальные люди (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Старшеклассник Коннел – один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды, Марианна – тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершённой Коннелом накануне выпускного, их ждёт тяжёлый разрыв. Позднее судьба преподносит им ещё один шанс, а затем ещё один – смогут ли они быть счастливы вместе?

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нормальные люди»