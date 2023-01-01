Нормальные люди (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация знаменитого романа Салли Руни о молодых людях, которые ищут себя и свое место в жизни. Смотрите сериал «Нормальные люди» в подписке Амедиатека на сервисе Wink.



Первый сезон включает 12 эпизодов. Зрителей ждет история Марианны и Коннелла и их запутанных отношений. Молодые люди знают друг друга со школы, они вместе проходят через разные этапы жизни: учеба в колледже, взросление, попытки узнать больше о себе и друг о друге. Она — замкнутая отличница из обеспеченной семьи, он — спортсмен и звезда школы. Их миры меняются местами, сближаются и отдаляются на протяжении нескольких лет.



Что ждет Марианну и Коннелла — будут ли они счастливы вместе или почувствуют себя свободнее поодиночке?



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