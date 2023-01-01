Нормальные люди (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 1
- 18+29 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 3
- 18+31 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 5
- 18+32 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 7
- 18+28 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 10
- 18+28 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Нормальные люди
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Экранизация знаменитого романа Салли Руни о молодых людях, которые ищут себя и свое место в жизни. Смотрите сериал «Нормальные люди» в подписке Амедиатека на сервисе Wink.
Первый сезон включает 12 эпизодов. Зрителей ждет история Марианны и Коннелла и их запутанных отношений. Молодые люди знают друг друга со школы, они вместе проходят через разные этапы жизни: учеба в колледже, взросление, попытки узнать больше о себе и друг о друге. Она — замкнутая отличница из обеспеченной семьи, он — спортсмен и звезда школы. Их миры меняются местами, сближаются и отдаляются на протяжении нескольких лет.
Что ждет Марианну и Коннелла — будут ли они счастливы вместе или почувствуют себя свободнее поодиночке?
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Информация
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- ПМАктёр
Пол
Мескал
- ДЭАктриса
Дэйзи
Эдгар-Джонс
- ДИАктёр
Десмонд
Иствуд
- ЭМАктриса
Эшлин
Макгакин
- СГАктриса
Сара
Грин
- ФБАктёр
Фрэнк
Блэйк
- ИМАктриса
Индия
Маллен
- ЭСАктриса
Элиот
Солт
- ЭХАктёр
Энна
Хардвик
- ШДАктёр
Шон
Дойл
- ФОАктёр
Фионн
О’Ши
- КЛАктёр
Клинтон
Либерти
- НЛАктриса
Нив
Линч
- ЛМАктриса
Леа
Макнамара
- ММАктриса
Медб
Максвелл
- КФАктёр
Киллиан
Файлэн
- ИХАктриса
Ифа
Хайндс
- ММАктриса
Меган
Макдоннел
- ЛФАктриса
Лиз
Фитцгиббон
- КФАктёр
Кваку
Форчун
- ЛМАктриса
Леа
Минто
- ЭБСценарист
Элис
Бирч
- МОСценарист
Марк
О’Роу
- СРСценарист
Салли
Руни
- ЛАПродюсер
Леонард
Абрахамсон
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- КДПродюсер
Катрин
Данн
- АФПродюсер
Анна
Фергюсон
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- КМПродюсер
Катрин
Маджи
- ЭНПродюсер
Эмма
Нортон
- СРПродюсер
Салли
Руни
- ЭБПродюсер
Элис
Бирч
- ККПродюсер
Карлотта
Калори
- ФЧПродюсер
Франческа
Ч�има
- УФПродюсер
Уолтер
Фиордельмондо
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- CIПродюсер
Carolina
Iorio
- ЛвХудожница
Люси
ван Лонкхайзен
- ИОХудожница
Ирен
О’Брайэн
- ЛМХудожница
Лорна
Мари Муган
- ДДХудожница
Даниэла
Дзорцетто
- ННМонтажёр
Нэйтан
Ньюджент
- СОМонтажёр
Стивен
О’Коннелл
- СЛОператор
Сьюзи
Лэвэлл
- КМОператор
Кейт
МакКалло
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс