Сплетница (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+55 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Сплетница (2021)
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Перезапуск суперпопулярного сериала с Блейк Лайвли. Новое время. Новые герои. Новые интриги. Девушка из среднего класса Зоя Лотт поступает в престижную школу Констанс Биллард в Нью-Йорке, благодаря стипендии. Она быстро знакомится с местной элитой и погружается в круговорот сплетен и интриг. Тем временем Кейт Келлер, много лет назад окончившая Констанс Биллард, возвращается в школьные стены в качестве преподавательницы английского. От новых коллег она узнает, что мажоры-ученики манипулируют преподавательским составом через своих влиятельных родителей. Удастся ли педагогам вернуть свой авторитет? Как сложится судьба Зои и ее новых друзей? Ответы на эти и другие вопросы подскажет сериал «Сплетница» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джошуа
Сафран
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- СБРежиссёр
Сатья
Баба
- КЭРежиссёр
Карина
Эванс
- ДААктриса
Джордан
Александр
- УПАктриса
Уитни
Пик
- ТГАктриса
Тави
Гевинсон
- ИБАктёр
Илай
Браун
- ТДАктёр
Томас
Доэрти
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- ЭМАктёр
Эван
Мокк
- ДФАктёр
Джонатан
Фернандез
- АЧАктёр
Адам
Чанлер-Берат
- Актриса
Меган
Фергюсон
- ЭЛСценарист
Элейн
Лох
- КБСценарист
Келли
Бреслин
- ДДПродюсер
Джина
Джироламо
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- ЭДХудожник
Эрик
Даман
- ЛБМонтажёр
Лори
Болл
- ДКОператор
Джэми
Кэйрни
- ДВОператор
Джон
Вакаяма Кэри