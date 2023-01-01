Сплетница (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Перезапуск суперпопулярного сериала с Блейк Лайвли. Новое время. Новые герои. Новые интриги. Девушка из среднего класса Зоя Лотт поступает в престижную школу Констанс Биллард в Нью-Йорке, благодаря стипендии. Она быстро знакомится с местной элитой и погружается в круговорот сплетен и интриг. Тем временем Кейт Келлер, много лет назад окончившая Констанс Биллард, возвращается в школьные стены в качестве преподавательницы английского. От новых коллег она узнает, что мажоры-ученики манипулируют преподавательским составом через своих влиятельных родителей. Удастся ли педагогам вернуть свой авторитет? Как сложится судьба Зои и ее новых друзей? Ответы на эти и другие вопросы подскажет сериал «Сплетница» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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