Сплетница (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Элитная школа Констанс Биллард вновь открывает свои двери! Чтобы узнать, что ждет местных мажоров и преподавателей, смотрите 1-й сезон сериала «Сплетница» (2021) в видеосервисе Wink. В престижной школе в Верхнем Ист-Сайде начинается новый учебный год. Новенькая Зоя Лотт, девушка из среднего класса, попавшая в Констанс Биллард благодаря стипендии, сразу привлекает внимание самых привилегированных учеников. В преподавательском составе – своя «новенькая», Кейт Келлер, которая много лет назад тоже здесь училась, а теперь пришла вести английский. Как сложатся ее отношения с коллегами? Чему научит Зою дружба с мажорами? Об этом и многом другом, расскажет «Сплетница» (1 сезон) онлайн на Wink.



Сериал Сплетница (2021) 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.