Новый учебный год – новые интриги, скандалы и камбеки. Что ждет учеников и педагогов элитной школы в Верхнем Ист-Сайде, расскажет 2 сезон перезапуска культового сериала «Сплетница». Смотрите сериал «Сплетница» в подписке Amediateka на Wink.



Жюльен пытается оправиться от скандала, в который угодил ее отец. Моне решает воспользоваться уязвимостью конкурентки и собирает коалицию против Жюльен, чтобы сбросить королеву школы с пьедестала. Между девушками разгорается борьба, достойная вражды Серены и Джорджины из оригинального сериала. Кстати, последняя появится и в новой истории.



Зрителей ждет эпохальное возвращение героини Мишель Трахтенберг. Чтобы его не пропустить, смотрите 2 сезон сериала «Сплетница» в подписке Amediateka на Wink.

