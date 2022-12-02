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Сплетница (2021)
2-й сезон

Сплетница (2021) (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.32022, Gossip Girl 10 серий
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый учебный год – новые интриги, скандалы и камбеки. Что ждет учеников и педагогов элитной школы в Верхнем Ист-Сайде, расскажет 2 сезон перезапуска культового сериала «Сплетница». Смотрите сериал «Сплетница» в подписке Amediateka на Wink.

Жюльен пытается оправиться от скандала, в который угодил ее отец. Моне решает воспользоваться уязвимостью конкурентки и собирает коалицию против Жюльен, чтобы сбросить королеву школы с пьедестала. Между девушками разгорается борьба, достойная вражды Серены и Джорджины из оригинального сериала. Кстати, последняя появится и в новой истории.

Зрителей ждет эпохальное возвращение героини Мишель Трахтенберг. Чтобы его не пропустить, смотрите 2 сезон сериала «Сплетница» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетница (2021)»