Сплетница (2021) (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сплетница (2021). Сезон 2. Серия 9
Сплетница (2021)
2-й сезон
9-я серия
8.32022, Gossip Girl
Драма, Военный18+
Новый учебный год – новые интриги, скандалы и камбеки. Что ждет учеников и педагогов элитной школы в Верхнем Ист-Сайде, расскажет 2 сезон перезапуска культового сериала «Сплетница». Жюльен пытается оправиться от скандала, в который угодил ее отец. Моне решает воспользоваться уязвимостью конкурентки и собирает коалицию против Жюльен, чтобы сбросить королеву школы с пьедестала. Между девушками разгорается борьба, достойная вражды Серены и Джорджины из оригинального сериала. Кстати, последняя появится и в новой истории. Зрителей ждет эпохальное возвращение героини Мишель Трахтенберг. Чтобы его не пропустить, начинайте смотреть сериал «Сплетница» (2 сезон, 2022) на Wink онлайн в хорошем качестве.

