ТораДора!
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ТораДора!
9.32008, ТораДора! 1 сезон
Комедии, Аниме18+
Школьный изгой и оторва из богатой семьи объединяются, чтобы завоевать сердца возлюбленных. Аниме-хит нулевых

ТораДора! (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Школьный изгой и оторва из богатой семьи стараются завоевать сердца возлюбленных. Знаменитое романтическое аниме о том, что противоположности притягиваются.

Школьник Рюдзи Такасу — тонкий романтик, но окружающие в нем видят отъявленного бандита и хулигана. Все из-за сурового взгляда, доставшегося Рюдзи от отца-якудза. К счастью, в старшей школе вместе с ним учится его самый близкий друг Юсаку Китамура. Но особенно Рюдзи воодушевляет присутствие в их классе Минору Кусиэды, девушки, в которую он давно и, кажется, безответно влюблен. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, ведь обстановку в коллективе портит бойкая и наглая Тайга Айсака, которую люди стараются обходить стороной. Она сразу же начинает презирать Рюдзи, однако тот вскоре узнает, что маленькая бестия влюблена в Юсаку. Теперь Тайга и Рюдзи становятся невольными союзниками, пытаясь добиться взаимности от одноклассников. Но любовь — штука капризная, и предсказать, что случится, когда два изгоя узнают друг друга получше, невозможно.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb