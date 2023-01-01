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Новые мультфильмы 2019-2020
Новые мультфильмы - подборка
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
9.4
Дитя погоды
2019, 107 мин
9.3
Она видела небо
2019, 102 мин
9.2
Стражи терракоты
2021, 104 мин
Бесплатно
9.2
Здравствуй, мир
2019, 93 мин
9.1
Новые боги: Ян Цзянь
2022, 122 мин
Бесплатно
9.1
Мальчик и птица
2023, 123 мин
9.1
Побег из лабиринта времени
2024, 100 мин
9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
2022, 72 мин
9.1
Любит — не любит
2020, 98 мин
9.0
Королевство Кенсуке
2023, 80 мин
9.0
Наша семидневная война
2019, 87 мин
Бесплатно
8.9
Наму
2021, 11 мин
8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.8
Отважный Бим и пернатые колокольчики
2023, 71 мин
8.6
Икар
2022, 73 мин
Бесплатно
8.6
Четыре души Койота
2023, 101 мин
8.6
Винокурня семьи Комада
2023, 90 мин
Бесплатно
8.6
Мечты робота
2023, 102 мин
8.5
Семейка монстров
2020, 81 мин
8.4
Конни и Мяф: Приключения на каникулах
2020, 75 мин
8.3
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.1
Люпен III: Первый
2019, 88 мин
Бесплатно
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
8.0
Книга Моря
2021, 85 мин
8.0
Единороговы
2024, 22 мин
7.9
Рема! Возрождение принца тенниса
2021, 100 мин
Бесплатно
7.5
Мир в моей голове
2024, 89 мин
7.5
Супергонки
2023, 81 мин
Бесплатно
7.4
Киберпанк 2049: Битва роботов
2021, 66 мин
7.4
Лига супергероев
2022, 92 мин
7.4
Белое пластиковое небо
2023, 107 мин
6.6
Сирена
2023, 96 мин
5.5
Криптополис
2021, 85 мин
Бесплатно