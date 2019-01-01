Наша семидневная война (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драматичное аниме об учениках старшей школы, устроивших бунт против взрослых. У школьника Мамору, помешанного на военной истории Европы XIX века, почти нет друзей. К тому же он слишком стеснительный, чтобы признаться в симпатии Айе, в которую влюблен уже шесть лет. Однако, когда он узнает, что она вместе с семьей скоро переедет в Токио, где ее консервативного отца ждет место в правительстве, Мамору наконец собирается с духом. Он предлагает Айе сбежать, чтобы отметить ее день рождения. К удивлению Мамору, девушка соглашается, но у нее свои взгляды на то, как должен выглядеть их побег. Айя приглашает с ними еще несколько школьных приятелей, и все вместе они окапываются в заброшенном углеперерабатывающем заводе. На месте, правда, уже скрывается Маррет, ребенок мигрантов из Тайланда, которого насильно разлучили с родителями. Подростки решают дать отпор жестокому миру взрослых, защитить Маррета и устроить недельную войну.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Драмы, Аниме
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юта
Мурано
- КЁАктриса
Кёко
Ёсинэ
- ТКАктёр
Такуми
Китамура
- ХМАктриса
Харука
Митии
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- МКАктриса
Макото
Коити
- РМАктриса
Риэ
Миядзава
- МХАктриса
Мэгуми
Хан
- ТСАктёр
Тацухиса
Судзуки
- ИОСценарист
Итиро
Окоти
- ОССценарист
Осаму
Сода
- ПКАктриса дубляжа
Полина
Калёнова
- ФРАктёр дубляжа
Федор
Редькин
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных