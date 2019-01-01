Наша семидневная война
Wink
Фильмы
Наша семидневная война
9.02019, Bokura no Nanokakan Sensou
Аниме, Мультфильмы87 мин12+
Школьники устраивают бунт против взрослых. Аниме о конфликте поколений и первой любви

Наша семидневная война (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драматичное аниме об учениках старшей школы, устроивших бунт против взрослых. У школьника Мамору, помешанного на военной истории Европы XIX века, почти нет друзей. К тому же он слишком стеснительный, чтобы признаться в симпатии Айе, в которую влюблен уже шесть лет. Однако, когда он узнает, что она вместе с семьей скоро переедет в Токио, где ее консервативного отца ждет место в правительстве, Мамору наконец собирается с духом. Он предлагает Айе сбежать, чтобы отметить ее день рождения. К удивлению Мамору, девушка соглашается, но у нее свои взгляды на то, как должен выглядеть их побег. Айя приглашает с ними еще несколько школьных приятелей, и все вместе они окапываются в заброшенном углеперерабатывающем заводе. На месте, правда, уже скрывается Маррет, ребенок мигрантов из Тайланда, которого насильно разлучили с родителями. Подростки решают дать отпор жестокому миру взрослых, защитить Маррета и устроить недельную войну.

Наша семидневная война смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Драмы, Аниме

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наша семидневная война»

Всё