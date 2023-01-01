Wink
Фильмы
Наша семидневная война
Актёры и съёмочная группа фильма «Наша семидневная война»

Актёры и съёмочная группа фильма «Наша семидневная война»

Режиссёры

Юта Мурано

Юта Мурано

Yuta Murano
Режиссёр

Актёры

Кёко Ёсинэ

Кёко Ёсинэ

Kyoko Yoshine
АктрисаAya Chiyono
Такуми Китамура

Такуми Китамура

Takumi Kitamura
АктёрMamoru Suzuhara
Харука Митии

Харука Митии

Haruka Michii
АктрисаSaki Akutsu
Такахиро Сакурай

Такахиро Сакурай

Takahiro Sakurai
АктёрMasahiko Honda
Такэо Оцука

Такэо Оцука

Takeo Otsuka
АктёрHiroto Honjô
Макото Коити

Макото Коити

Makoto Koichi
АктрисаMallet
Риэ Миядзава

Риэ Миядзава

Rie Miyazawa
АктрисаHitomi Nakayama
Мэгуми Хан

Мэгуми Хан

Megumi Han
АктрисаKaori Yamasaki
Тацухиса Судзуки

Тацухиса Судзуки

Tatsuhisa Suzuki
АктёрSouma Ogata

Сценаристы

Итиро Окоти

Итиро Окоти

Ichiro Okochi
Сценарист
Осаму Сода

Осаму Сода

Osamu Soda
Сценарист

Актёры дубляжа

Полина Калёнова

Полина Калёнова

Актриса дубляжа
Федор Редькин

Федор Редькин

Актёр дубляжа
Полина Ртищева

Полина Ртищева

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Пётр Коврижных

Пётр Коврижных

Актёр дубляжа