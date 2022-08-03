Люпен III: Первый (фильм, 2019) смотреть онлайн

Первый трехмерный анимационный фильм по культовой манге о приключениях внука знаменитого вора Арсена Люпена. Франция, 60-е года прошлого века. Известный вор Люпен III объявляет о своей следующей цели: дневнике профессора Брессона, уважаемого археолога. Это единственная вещь, которую не смог похитить дед главного героя. По слухам, внутри дневника хранится страшный секрет, спрятанный за замком, который невозможно взломать. Вскоре становится понятно, что за артефактом охотится еще одна воровка — Летиция, как-то связанная с самим Брессоном. Помимо нее дневником интересуются нацисты, которым ни в коем случае нельзя позволить добраться до его секретов. Увидеть захватывающие погони и решить запутанные головоломки вместе с героями вы сможете, когда будете смотреть мультфильм «Люпен III: Первый» (2019) онлайн на Wink.

