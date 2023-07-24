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Рема! Возрождение принца тенниса (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражное аниме о талантливом теннисисте Реме, который отправляется тренироваться в США, но случайно переносится назад во времени. Рема — талантливый молодой теннисист, сын легендарного японского спортсмена, выигравшего в свое время турнир в США. Стремясь повторить достижение отца, Рема приезжает в Америку, где приступает к тренировкам. Туда же прибывает и его одноклассница Сакумо вместе с родителями. Однажды она натыкается на шайку хулиганов, которые начинают над ней издеваться. Ей на помощь приходит Рема, который вызывает подлецов на теннисную дуэль. Во время игры два мяча сталкиваются с такой силой, что образуют временной парадокс, который переносит Сакумо и Рему в прошлое — незадолго до последнего матча его отца в Америке.
СтранаЯпония
ЖанрСпортивный, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хироси
Кодзина
- ДМАктриса
Дзюнко
Минагава
- МТАктриса
Микако
Такахаси
- ТМАктёр
Такаси
Мацуяма
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- СТАктёр
Сюнсукэ
Такэути
- РПАктриса
Роми
Пак
- РТАктёр
Рёта
Такэути
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- РОАктёр
Рётаро
Окиаю
- ТСАктёр
Томокадзу
Сугита
- ТХСценарист
Такэхико
Хата
- ТКСценарист
Такэси
Кономи
- ТКПродюсер
Такэси
Кономи
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- АМАктриса дубляжа
Анна
Мосолова
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова