Полнометражное аниме о талантливом теннисисте Реме, который отправляется тренироваться в США, но случайно переносится назад во времени. Рема — талантливый молодой теннисист, сын легендарного японского спортсмена, выигравшего в свое время турнир в США. Стремясь повторить достижение отца, Рема приезжает в Америку, где приступает к тренировкам. Туда же прибывает и его одноклассница Сакумо вместе с родителями. Однажды она натыкается на шайку хулиганов, которые начинают над ней издеваться. Ей на помощь приходит Рема, который вызывает подлецов на теннисную дуэль. Во время игры два мяча сталкиваются с такой силой, что образуют временной парадокс, который переносит Сакумо и Рему в прошлое — незадолго до последнего матча его отца в Америке.

