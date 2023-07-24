Рема! Возрождение принца тенниса
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Рема! Возрождение принца тенниса
7.92021, Ryouma! The Prince of Tennis Shinsei Movie: Tennis no Ouji-sama
Аниме, Спортивный100 мин12+
Талантливый теннисист случайно переносится назад во времени

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Рема! Возрождение принца тенниса (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражное аниме о талантливом теннисисте Реме, который отправляется тренироваться в США, но случайно переносится назад во времени. Рема — талантливый молодой теннисист, сын легендарного японского спортсмена, выигравшего в свое время турнир в США. Стремясь повторить достижение отца, Рема приезжает в Америку, где приступает к тренировкам. Туда же прибывает и его одноклассница Сакумо вместе с родителями. Однажды она натыкается на шайку хулиганов, которые начинают над ней издеваться. Ей на помощь приходит Рема, который вызывает подлецов на теннисную дуэль. Во время игры два мяча сталкиваются с такой силой, что образуют временной парадокс, который переносит Сакумо и Рему в прошлое — незадолго до последнего матча его отца в Америке.

Страна
Япония
Жанр
Спортивный, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рема! Возрождение принца тенниса»