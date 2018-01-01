Wink
Фильмы
Рема! Возрождение принца тенниса
Актёры и съёмочная группа фильма «Рема! Возрождение принца тенниса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рема! Возрождение принца тенниса»

Режиссёры

Хироси Кодзина

Хироси Кодзина

Hiroshi Koujina
Режиссёр

Актёры

Дзюнко Минагава

Дзюнко Минагава

Junko Minagawa
АктрисаRyouma Echizen
Микако Такахаси

Микако Такахаси

Mikako Takahashi
АктрисаSakuno Ryuuzaki
Такаси Мацуяма

Такаси Мацуяма

Takashi Matsuyama
АктёрNanjirou Echizen
Дзюнъити Сувабэ

Дзюнъити Сувабэ

Jyunichi Suwabe
АктёрKeigo Atobe
Сюнсукэ Такэути

Сюнсукэ Такэути

Shunsuke Takeuchi
АктёрBoo
Роми Пак

Роми Пак

Romi Park
АктрисаEmerald
Рёта Такэути

Рёта Такэути

Ryota Takeuchi
АктёрFoo
Ёсимаса Хосоя

Ёсимаса Хосоя

Yoshimasa Hosoya
АктёрKuranosuke Shiraishi
Рётаро Окиаю

Рётаро Окиаю

Ryotaro Okiayu
АктёрKunimitsu Tezuka
Томокадзу Сугита

Томокадзу Сугита

Tomokazu Sugita
АктёрWolf

Сценаристы

Такэхико Хата

Такэхико Хата

Takehiko Hata
Сценарист
Такэси Кономи

Такэси Кономи

Takeshi Konomi
Сценарист

Продюсеры

Такэси Кономи

Такэси Кономи

Takeshi Konomi
Продюсер

Актёры дубляжа

Влад Токарев

Влад Токарев

Актёр дубляжа
Анна Мосолова

Анна Мосолова

Актриса дубляжа
Юрий Титов

Юрий Титов

Актёр дубляжа
Георгий Кармрян

Георгий Кармрян

Актёр дубляжа
Екатерина Тихомирова

Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа