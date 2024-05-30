Отважный Бим и пернатые колокольчики (фильм, 2023) смотреть онлайн

Отважный Бим и пернатые колокольчики
Отважный Бим и пернатые колокольчики
8.82023, Bim
Мультфильм, Приключения71 мин6+
Троица летающих друзей отправляется в Рим на поиски волшебного эликсира, который спасет планету от вечной зимы
О фильме

Трое веселых летающих колокольчиков отправляются в Рим, чтобы добыть особый эликсир, приближающий наступление весны. Красочная история из Бельгии, сочетающая анимационные и игровые элементы, по мотивам католических сказок.

Бим, как и его товарищи-колокольчики, готовится к Пасхе. Победителям тяжелого соревнования предстоит непростое задание — полететь в Рим за хрустальными пасхальными яйцами, среди которых будет одно особенное. В нем хранится эликсир весны, который поможет природе очнуться поле зимней спячки. Без него стужа охватит Землю навечно. Хотя Бим не отличается силой и ловкостью, по стечению обстоятельств он выходит из турнира победителем. Вместе с ним в Италию летят его друзья Боммель и Пи, а также коварная Аврора, у которой есть свои планы на эликсир.

Страна
Бельгия
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

