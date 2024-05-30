Отважный Бим и пернатые колокольчики (фильм, 2023) смотреть онлайн

Трое веселых летающих колокольчиков отправляются в Рим, чтобы добыть особый эликсир, приближающий наступление весны. Красочная история из Бельгии, сочетающая анимационные и игровые элементы, по мотивам католических сказок.



Бим, как и его товарищи-колокольчики, готовится к Пасхе. Победителям тяжелого соревнования предстоит непростое задание — полететь в Рим за хрустальными пасхальными яйцами, среди которых будет одно особенное. В нем хранится эликсир весны, который поможет природе очнуться поле зимней спячки. Без него стужа охватит Землю навечно. Хотя Бим не отличается силой и ловкостью, по стечению обстоятельств он выходит из турнира победителем. Вместе с ним в Италию летят его друзья Боммель и Пи, а также коварная Аврора, у которой есть свои планы на эликсир.



Какие испытания и искушения ждут их в пути, расскажет мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики» 2023 года, смотреть онлайн который вы сможете на сервисе Wink.



