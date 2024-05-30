Отважный Бим и пернатые колокольчики (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Трое веселых летающих колокольчиков отправляются в Рим, чтобы добыть особый эликсир, приближающий наступление весны. Красочная история из Бельгии, сочетающая анимационные и игровые элементы, по мотивам католических сказок.
Бим, как и его товарищи-колокольчики, готовится к Пасхе. Победителям тяжелого соревнования предстоит непростое задание — полететь в Рим за хрустальными пасхальными яйцами, среди которых будет одно особенное. В нем хранится эликсир весны, который поможет природе очнуться поле зимней спячки. Без него стужа охватит Землю навечно. Хотя Бим не отличается силой и ловкостью, по стечению обстоятельств он выходит из турнира победителем. Вместе с ним в Италию летят его друзья Боммель и Пи, а также коварная Аврора, у которой есть свои планы на эликсир.
Какие испытания и искушения ждут их в пути, расскажет мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики» 2023 года.
СтранаБельгия
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
- ЛВАктёр
Линк
Ван Гестель
- АМАктёр
Абдель
Малик Фархуни
- ЛДАктриса
Лис
Де Шеппер
- ТЭАктриса
Тине
Эмбрехтс
- ДБАктриса
Джойс
Белленс
- ЯБАктриса
Янин
Бишопс
- КБАктриса
Камилла
Блеро
- МБАктёр
Мартен
Босманс
- ГДАктёр
Говер
Деплуаж
- РГАктёр
Рокко
Граната
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан