WinkДетямОтважный Бим и пернатые колокольчикиАктёры и съёмочная группа фильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики»
Актёры и съёмочная группа фильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики»
Актёры
АктёрBim
Линк Ван ГестельLink Van Gestel
АктёрBommel
Абдель Малик ФархуниAbdel Malik Farhouni
АктрисаPi
Лис Де ШепперLies De Schepper
АктрисаAurora
Тине ЭмбрехтсTine Embrechts
АктрисаClara
Джойс БелленсJoyce Beullens
АктрисаOma Pendula
Янин БишопсJanine Bischops
АктрисаPresident
Камилла БлероCamilia Blereau
АктёрTuur
Мартен БосмансMaarten Bosmans
АктёрKoebellen
Говер ДеплуажGovert Deploige
АктёрKussenklok