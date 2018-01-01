Wink
Детям
Отважный Бим и пернатые колокольчики
Актёры и съёмочная группа фильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики»

Актёры

Линк Ван Гестель

Link Van Gestel
АктёрBim
Абдель Малик Фархуни

Abdel Malik Farhouni
АктёрBommel
Лис Де Шеппер

Lies De Schepper
АктрисаPi
Тине Эмбрехтс

Tine Embrechts
АктрисаAurora
Джойс Белленс

Joyce Beullens
АктрисаClara
Янин Бишопс

Janine Bischops
АктрисаOma Pendula
Камилла Блеро

Camilia Blereau
АктрисаPresident
Мартен Босманс

Maarten Bosmans
АктёрTuur
Говер Деплуаж

Govert Deploige
АктёрKoebellen
Рокко Граната

Rocco Granata
АктёрKussenklok

Актёры дубляжа

Александр Запорожец

Актёр дубляжа
Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа