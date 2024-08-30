Мир в моей голове (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

Мир в моей голове
Мир в моей голове
7.52024, Yumiui sepodeul deo mubi
Мультфильм, Комедия89 мин12+
Разнообразные эмоции в голове офисной сотрудницы помогают ей выиграть конкурс писателей. Анимация в духе «Головоломки»

О фильме

Офисная работница увольняется, чтобы поучаствовать в писательском конкурсе, и ее мозговые клетки — каждая со своим характером и проблемами — берутся ей в этом помочь. Корейский мультфильм «Мир в моей голове» — вдохновляющая экранизация известного веб-комикса в духе «Головоломки».

Юми давно мечтала стать писательницей, но работа в офисе не давала ей сосредоточиться на этой цели. Узнав, что скоро пройдет масштабный конкурс начинающих литераторов, она решает уволиться и все время посвятить созданию романа. В это время клетки мозга, похожие на маленьких человечков, берутся за дело и принимаются помогать Юми. Клетка писательского мастерства старается найти ее уникальный стиль, клетка-планер составляет идеальное расписание, но страх за будущее порождает все больше клеток тревожности, которые омрачают жизнь девушки. В ее мозгу возникает все больше конфликтов, и даже отношения с молодым человеком идут наперекосяк.

Сможет ли Юми преодолеть эту черную полосу, вы узнаете, когда будете смотреть «Мир в моей голове» 2024 года онлайн на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb