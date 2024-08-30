Мир в моей голове (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

Офисная работница увольняется, чтобы поучаствовать в писательском конкурсе, и ее мозговые клетки — каждая со своим характером и проблемами — берутся ей в этом помочь. Корейский мультфильм «Мир в моей голове» — вдохновляющая экранизация известного веб-комикса в духе «Головоломки».



Юми давно мечтала стать писательницей, но работа в офисе не давала ей сосредоточиться на этой цели. Узнав, что скоро пройдет масштабный конкурс начинающих литераторов, она решает уволиться и все время посвятить созданию романа. В это время клетки мозга, похожие на маленьких человечков, берутся за дело и принимаются помогать Юми. Клетка писательского мастерства старается найти ее уникальный стиль, клетка-планер составляет идеальное расписание, но страх за будущее порождает все больше клеток тревожности, которые омрачают жизнь девушки. В ее мозгу возникает все больше конфликтов, и даже отношения с молодым человеком идут наперекосяк.



