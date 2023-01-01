Мультфильм Супергонки (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Новые приключения поросенка Джей Хрю Бонда, которому нужно спасти летающий Гоночный город. «Супергонки» — мультфильм из Китая об умопомрачительных скоростях и смелых героях.



Джей Хрю Бонд — выдающийся поросенок-агент. Правда, его отстраняют от работы, когда он в погоне за очередными преступниками разносит полгорода. Теперь Джей решает вспомнить детство, когда он увлекался быстрой ездой. Он отправляется в Гоночный город, где как раз готовится масштабный заезд. Для этого скала, на которой он располагается, поднимается высоко в небо с помощью энергии уникального камня. Но заветный атефакт кто-то похищает, и только Джей Хрю Бонд способен найти преступника и предотвратить катастрофу.



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