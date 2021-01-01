Наму (фильм, 2021) смотреть онлайн

Рассказ о художнике, жизнь которого заключена в волшебном дереве на холме. Короткометражный фильм «Наму» — анимация от режиссера Эрика О, получившего номинацию на «Оскар», вдохновленная реальной историей его дедушки. Фильм создан в сочетании рисованной анимации и технологий виртуальной реальности.



В переводе с корейского языка «наму» означает «дерево». На одном зеленом холме растет необычное дерево. Многие годы оно собирало в себе драгоценные воспоминания главного героя, мужчины, ставшего по призванию художником: игрушки из детства, портреты родственников и множество безделиц, которые хранят частичку былых времен и событий. Вся жизнь от первого вдоха до последнего с ее радостями и горестями заключена в этом дереве. Герой отправляется в путешествие, затрагивающее уголки души, о которых он давно позабыл, и открывает для себя возможность взглянуть со стороны на весь свой жизненный путь.



Отправиться в это душераздирающее путешествие вместе с ним поможет фильм «Наму», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.







Наму смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.