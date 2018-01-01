Фильмы и сериалы про Санкт-Петербург
Фильмы и сериалы про Санкт-Петербург

Люблю тебя, Петра творенье: коллекция фильмов и сериалов о Санкт-Петербурге и Ленинграде.

Постер к фильму Любви не бывает? 2024
8.9

Любви не бывает?

2024, 100 мин
Постер к фильму Я богиня 2023
8.5

Я богиня

2023, 98 мин
Постер к фильму До рассвета 2023
6.9

До рассвета

2023, 83 мин
Постер к фильму Блондинка 2022
6.5

Блондинка

2022, 94 мин
Постер к фильму Привет, мама 2022
5.9

Привет, мама

2022, 109 мин
Постер к фильму Родитель 2021
8.5

Родитель

2021, 110 мин
Постер к фильму Синдром 2021
6.8

Синдром

2021, 96 мин
Постер к фильму Хорошие девочки попадают в рай 2021
6.5

Хорошие девочки попадают в рай

2021, 91 мин
Постер к фильму Кто-нибудь видел мою девчонку? 2020
8.7

Кто-нибудь видел мою девчонку?

2020, 95 мин
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Ключ времени 2019
7.5

Ключ времени

2019, 88 мин
Постер к фильму Петербург. Только по любви 2016
7.9

Петербург. Только по любви

2016, 106 мин
Постер к фильму Дуэлянт 2016
9.2

Дуэлянт

2016, 104 мин
Постер к фильму Кококо 2012
7.9

Кококо

2012, 83 мин
Постер к фильму Нирвана 2008
6.9

Нирвана

2008, 89 мин
Постер к фильму Питер FM 2006
8.9

Питер FM

2006, 84 мин
Постер к фильму Статский советник 2005
9.4

Статский советник

2005, 129 мин
Постер к фильму Прогулка 2003
7.2

Прогулка

2003, 86 мин
Постер к фильму Мама, не горюй 1997
9.0

Мама, не горюй

1997, 81 мин
Постер к фильму Ты у меня одна 1993
9.4

Ты у меня одна

1993, 93 мин
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
