До рассвета (фильм, 2023) смотреть онлайн

До рассвета
До рассвета

До рассвета (фильм, 2023)

7.02023, До рассвета
Комедия, Драма83 мин16+
О фильме

Четыре истории, которые случились с разными людьми одной ночью в Петербурге. Киноальманах с Сергеем Горобченко и Арсением Поповым в главных ролях.

Какие только сюрпризы не происходят в темное время суток! Вот и главным героям фильма выпадает уникальная возможность изменить свою судьбу за несколько часов до рассвета. Эксцентричная девушка, страдающая амнезией, предлагает незнакомому парню провести время вместе. В это время, следуя странной традиции, свидетельница на свадьбе ищет партнера на одну ночь, а находит свою любовь, но мужчина ее мечты торопится на самолет. Между тем родители одной юной девушки размышляют о жизни на кухне, пока их дочь заперлась в комнате со своим молодым человеком.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «До рассвета»