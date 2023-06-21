Четыре истории, которые случились с разными людьми одной ночью в Петербурге. Киноальманах с Сергеем Горобченко и Арсением Поповым в главных ролях.



Какие только сюрпризы не происходят в темное время суток! Вот и главным героям фильма выпадает уникальная возможность изменить свою судьбу за несколько часов до рассвета. Эксцентричная девушка, страдающая амнезией, предлагает незнакомому парню провести время вместе. В это время, следуя странной традиции, свидетельница на свадьбе ищет партнера на одну ночь, а находит свою любовь, но мужчина ее мечты торопится на самолет. Между тем родители одной юной девушки размышляют о жизни на кухне, пока их дочь заперлась в комнате со своим молодым человеком.



Хотите узнать, что произойдет со всеми этими людьми? Тогда скорее включайте драмеди «До рассвета». Фильм 2023 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

