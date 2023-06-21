До рассвета (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Четыре истории, которые случились с разными людьми одной ночью в Петербурге. Киноальманах с Сергеем Горобченко и Арсением Поповым в главных ролях.
Какие только сюрпризы не происходят в темное время суток! Вот и главным героям фильма выпадает уникальная возможность изменить свою судьбу за несколько часов до рассвета. Эксцентричная девушка, страдающая амнезией, предлагает незнакомому парню провести время вместе. В это время, следуя странной традиции, свидетельница на свадьбе ищет партнера на одну ночь, а находит свою любовь, но мужчина ее мечты торопится на самолет. Между тем родители одной юной девушки размышляют о жизни на кухне, пока их дочь заперлась в комнате со своим молодым человеком.
Фильм 2023
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Георгий
Даниелянц
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Арсений
Попов
- АКАктёр
Артем
Крылов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- АЛАктриса
Анастасия
Лазо
- МФАктриса
Мария
Фортунатова
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ИЧАктёр
Иван
Чабан
- АЗАктёр
Антон
Захарьин
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ГДСценарист
Георгий
Даниелянц
- ИЧСценарист
Иван
Чабан
- ГДПродюсер
Георгий
Даниелянц
- АГПродюсер
Александр
Глухов
- ВФПродюсер
Василина
Федорова
- АМХудожница
Анна
Менщикова
- ГДМонтажёр
Георгий
Даниелянц
- ММОператор
Максим
Молчанов
- Композитор
Александр
Устюгов
- Композитор
Антон
Лаврентьев
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов