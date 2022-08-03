Фильм Синдром (2021)
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О фильме
Необычный вирус поражает сознание и заставляет совершать самоубийство. Звезда «Молодежки» в мрачном триллере о рецидиве петербургской эпидемии.
В северной столице происходит череда странных случаев суицида: все самоубийцы перед смертью утверждали, что постоянно видят загадочную белую фигуру, будто их кто-то преследует. Полиция находит связь этой волны смертей с такой же «эпидемией», случившейся пять лет назад. Именно ее жертвами стали родители Карины; спустя годы узнав о том, что все повторяется, девушка находит Илью — сына следователя по делу пятилетней давности. Вместе они пытаются разобраться в происходящем и по возможности предотвратить массовую гибель людей...
Доберутся ли Илья и Карина до истинной причины этих самоубийств и существует ли вирус на самом деле? Илья Коробко и Дарья Мельникова в атмосферном хорроре «Синдром» 2021 года — фильм смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Вячеслав
Руденко
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ТДАктёр
Тимофей
Дашук
- ВВАктриса
Варвара
Верховых
- ВКАктёр
Виталий
Крылов
- АКАктёр
Александр
Кудренко
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- РГАктёр
Роман
Грибков
- ДДАктриса
Дианна
Дезмари
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- ВРСценарист
Вячеслав
Руденко
- ОДСценарист
Олег
Дмитриев
- АВПродюсер
Аркадий
Видов
- ИЕПродюсер
Иван
Елисеев
- ВГПродюсер
Владимир
Грязнов
- СКМонтажёр
Сергей
Казаков
- ВРМонтажёр
Вячеслав
Руденко
- МСОператор
Михаил
Следьев
- ППКомпозитор
Петр
Приданцев