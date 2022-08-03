Необычный вирус поражает сознание и заставляет совершать самоубийство. Звезда «Молодежки» в мрачном триллере о рецидиве петербургской эпидемии.



В северной столице происходит череда странных случаев суицида: все самоубийцы перед смертью утверждали, что постоянно видят загадочную белую фигуру, будто их кто-то преследует. Полиция находит связь этой волны смертей с такой же «эпидемией», случившейся пять лет назад. Именно ее жертвами стали родители Карины; спустя годы узнав о том, что все повторяется, девушка находит Илью — сына следователя по делу пятилетней давности. Вместе они пытаются разобраться в происходящем и по возможности предотвратить массовую гибель людей...



Доберутся ли Илья и Карина до истинной причины этих самоубийств и существует ли вирус на самом деле? Илья Коробко и Дарья Мельникова в атмосферном хорроре «Синдром» 2021 года — фильм смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.

