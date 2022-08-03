Российский юмористический сериал рассказывает о жизни простых людей на карантине. Если вам нравится смеяться над забавными ситуациями, оставайтесь с Wink и включайте «#вмаскешоу» — сериал смотреть онлайн можно только на нашем сервисе!



В первом сезоне вы познакомитесь с женой олигарха Кариной, мечтающей стать великим блогером. К этому же стремится Леха, который раздает советы на своем видеоканале, но пока они вызывают у подписчиков только смех. Несмотря на самоизоляцию школьники продолжают грызть гранит науки — и помогает им в этом учительница Валентина Терентьевна, которая не знает, как правильно отключать микрофон. Прелести удаленки познает и семейный психотерапевт Лена, которой нужна помощь не меньше, чем ее клиентам.



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