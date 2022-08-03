#вмаскешоу (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+14 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+13 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+13 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+13 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+13 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+16 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+16 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+17 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+15 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+18 мин
#вмаскешоу
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Российский юмористический сериал рассказывает о жизни простых людей на карантине. Если вам нравится смеяться над забавными ситуациями, оставайтесь с Wink и включайте «#вмаскешоу» — сериал смотреть онлайн можно только на нашем сервисе!
В первом сезоне вы познакомитесь с женой олигарха Кариной, мечтающей стать великим блогером. К этому же стремится Леха, который раздает советы на своем видеоканале, но пока они вызывают у подписчиков только смех. Несмотря на самоизоляцию школьники продолжают грызть гранит науки — и помогает им в этом учительница Валентина Терентьевна, которая не знает, как правильно отключать микрофон. Прелести удаленки познает и семейный психотерапевт Лена, которой нужна помощь не меньше, чем ее клиентам.
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Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Филипп
Киркоров
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Марина
Федункив
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Яна
Кошкина
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Ксения
Данилова
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Денис
Горшков