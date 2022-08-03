#вмаскешоу. Серия 3
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#вмаскешоу
1-й сезон
3-я серия

#вмаскешоу (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.62020, #вмаскешоу. Серия 3
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Недалeкие инстаграмщицы, сумасшедшие лайфхакеры, жадные до денег звeзды шоу-бизнеса, меркантильные дети-блогеры, проклинающие Zoom учительницы и родители на грани нервного срыва — всех героев скетчкома, снятого в актуальном формате screenlife, объединяет одно коварное слово «самоизоляция».

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «#вмаскешоу»