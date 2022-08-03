Недалeкие инстаграмщицы, сумасшедшие лайфхакеры, жадные до денег звeзды шоу-бизнеса, меркантильные дети-блогеры, проклинающие Zoom учительницы и родители на грани нервного срыва — всех героев скетчкома, снятого в актуальном формате screenlife, объединяет одно коварное слово «самоизоляция».

