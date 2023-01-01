Биография

Ксения Данилова — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Нижнем Новгороде 24 сентября 1989 года. После окончания школы поступила в ГИТИС на актерский факультет, училась в мастерской Кокорина и Долгорукова. Служила в театре «Вера», Нижегородском театре юного зрителя. В 2012 году переехала в Пермь и начала сотрудничество с площадкой «Театр-Театр». Позднее вернулась в Москву и прошла отбор в состав спектакля «Москва — Петушки», который показывали в музее-театре «Булгаковский дом». С 2015 года Ксения Данилова активно снимается в кино, в ее фильмографии уже есть такие проекты, как «Последний мент», «Дневник новой русской», «Черный ворон», «Сердце матери», «Анна-детективъ». Также сыграла в комедии «#вмаскешоу».