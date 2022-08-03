9.12021, Зема. Сезон 3. Серия 7
Комедия, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Зема (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Зема
Сезон 3 Серия 1
- 18+19 мин
Зема
Сезон 3 Серия 2
- 18+21 мин
Зема
Сезон 3 Серия 3
- 18+20 мин
Зема
Сезон 3 Серия 4
- 18+16 мин
Зема
Сезон 3 Серия 5
- 18+17 мин
Зема
Сезон 3 Серия 6
- 18+17 мин
Зема
Сезон 3 Серия 7
- 18+16 мин
Зема
Сезон 3 Серия 8
- 18+21 мин
Зема
Сезон 3 Серия 9
- 18+34 мин
Зема
Сезон 3 Серия 10
- 18+61 мин
Зема
Сезон 3 Серия 11
О сериале
Действие возвращается в наше время. Зему отпускают условно-досрочно, но он сам не понимает, кому и зачем это нужно. Интрига становится еще более напряженной в 3 сезоне сериала «Зема», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве. Отсидев два года, Зема выходит на свободу. Обстоятельства выглядят подозрительно – от его срока не прошло и половины, а статья у него слишком серьезная. Тяпа и Сундук рады освобождению друга, но у Милы уже давно новая жизнь, а полицейский Юрьич советует не расслабляться и ждать подставы. Что готовит для парня долгожданная свобода – расскажет сериал «Зема» онлайн на Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Режиссёр
Семён
Молоканов
- Режиссёр
Антон
Просвирнин
- АСРежиссёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Семён
Молоканов
- Актриса
Мила
Сайфутдинова
- Актёр
Артём
Бординов
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Николай
Корчагин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Павел
Тачков
- Актёр
Олег
Тифанов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Семён
Молоканов
- Сценарист
Антон
Просвирнин
- Сценарист
Артём
Молоканов
- ДШСценарист
Дмитрий
Шпеньков
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Карпушкин
- Продюсер
Семён
Молоканов
- АЛХудожница
Антонина
Ланцова
- НРХудожник
Николай
Ракитин
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АЯХудожница
Анна
Яскевич
- АКМонтажёр
Александр
Курносов
- ААМонтажёр
Александр
Афанасьев
- КШМонтажёр
Константин
Штыхно
- Оператор
Илья
Гризенко
- Оператор
Марат
Янборисов
- Оператор
Максим
Игнатенко