Зема (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Пензенский сериал о харизматичном гопнике Земе и целеустремленной красавице Миле, ставший народным хитом и превратившийся в криминальную драму.



Зема и его друзья Тяпа и Сундук разъезжали по родному городу на старых жигулях и не знали горя, пока на пути главного героя не встретилась Мила — девушка из высшего пензенского общества. Противоположности притягиваются — вскоре Зема начинает решать проблемы новой знакомой, а неприятности сваливаются на его голову одна за другой. Сериал о похождениях простого парня из провинции оборачивается то комедией, то нешуточной драмой, то историей о бандитских девяностых, собирает миллионы просмотров и привлекает в качестве приглашенных актеров звезд российского кино.



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