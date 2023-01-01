Зема (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Зема
Сезон 3 Серия 1
- 18+19 мин
Зема
Сезон 3 Серия 2
- 18+21 мин
Зема
Сезон 3 Серия 3
- 18+20 мин
Зема
Сезон 3 Серия 4
- 18+16 мин
Зема
Сезон 3 Серия 5
- 18+17 мин
Зема
Сезон 3 Серия 6
- 18+17 мин
Зема
Сезон 3 Серия 7
- 18+16 мин
Зема
Сезон 3 Серия 8
- 18+21 мин
Зема
Сезон 3 Серия 9
- 18+34 мин
Зема
Сезон 3 Серия 10
- 18+61 мин
Зема
Сезон 3 Серия 11
Сюжет
Пензенский сериал о харизматичном гопнике Земе и целеустремленной красавице Миле, ставший народным хитом и превратившийся в криминальную драму.
Зема и его друзья Тяпа и Сундук разъезжали по родному городу на старых жигулях и не знали горя, пока на пути главного героя не встретилась Мила — девушка из высшего пензенского общества. Противоположности притягиваются — вскоре Зема начинает решать проблемы новой знакомой, а неприятности сваливаются на его голову одна за другой. Сериал о похождениях простого парня из провинции оборачивается то комедией, то нешуточной драмой, то историей о бандитских девяностых, собирает миллионы просмотров и привлекает в качестве приглашенных актеров звезд российского кино.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Режиссёр
Семён
Молоканов
- Режиссёр
Антон
Просвирнин
- АСРежиссёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Семён
Молоканов
- Актриса
Мила
Сайфутдинова
- Актёр
Артём
Бординов
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Николай
Корчагин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Павел
Тачков
- Актёр
Олег
Тифанов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Семён
Молоканов
- Сценарист
Антон
Просвирнин
- Сценарист
Артём
Молоканов
- ДШСценарист
Дмитрий
Шпеньков
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Карпушкин
- Продюсер
Семён
Молоканов
- АЛХудожница
Антонина
Ланцова
- НРХудожник
Николай
Ракитин
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АЯХудожница
Анна
Яскевич
- АКМонтажёр
Александр
Курносов
- ААМонтажёр
Александр
Афанасьев
- КШМонтажёр
Константин
Штыхно
- Оператор
Илья
Гризенко
- Оператор
Марат
Янборисов
- Оператор
Максим
Игнатенко