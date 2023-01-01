Биография

Марат Янборисов — российский оператор. Родился в Каменке 1 марта 1985 года. Кинодеятель окончил Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства в 2007 году. После этого начал работать в сфере оцифровки и благодаря собственным наработкам делать качественные видео даже из самых старых и безнадежных пленок. Также был оператором на местных телеканалах, руководителем компании «Цифрую кассеты», сотрудничал с REC LABEL PRODUCTION. Первым серьезным проектом Марата Янборисова стал веб-сериал о жизни пензенских пацанов «Зема» 2017 года. Вместе с Ильей Гризенко и Максимом Игнатенко кинодеятель выступил оператором этой многосерийной ленты.