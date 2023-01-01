Биография

Николай Корчагин — российский актер, блогер и шоумен. Родился в Пензе 17 марта 1984 года. В студенческие годы будущий артист начал участвовать в КВН, чем занимался около 10 лет. Уже в 2007 году он стал диджеем радиостанции «Европа Плюс Пенза» и ведущим развлекательных программ на региональном телевидении. Также Николай — руководитель сообщества ведущих «Месье Конферансье». На счету артиста более 600 мероприятий различных масштабов и направлений. В 2017 году Николай Корчагин дебютировал в сериале о жизни пензенских парней «Зема», сыграв участкового Сергея Юрьевича. Его партнерами по съемочной площадке стали Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова, Артем Бординов и Денис Сундуков.