Биография

Мила Сайфутдинова — блогер, актриса, модель. Родилась в туркменском городе Мары 10 октября 1995 года. С самого детства девушка отличалась от своих сверстниц артистизмом и упорством. Прежде чем о Миле узнали в социальных сетях, она стала известна в Пензе: артистка неоднократно побеждала в конкурсах красоты, была танцевальным тренером, а также получала звание КМС по фитнес-аэробике. Именно в Пензе Мила Сайфутдинова познакомилась с Семеном Молокановым, с которым она работала над проектом «Красавица и чудовище». Уже в 2017 году на экраны вышел веб-сериал «Зема», где Мила исполнила одну из главных ролей. На данный момент девушка снялась в трех сезонах проекта.