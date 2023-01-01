Биография

Антон Карпушкин — российский продюсер. Родился в Пензе 25 июня 1988 года. Будущий кинодеятель окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. Уже в вузе начал участвовать в КВН и работать ведущим различных мероприятий. Позже Антон стал руководителем компаний «Пензфильмаш» и «Рубин», а также автономной некоммерческой организации «С.У.Р.А.». В 2020 году был назначен руководителем пензенского ЦУРа — центра координации сбора сообщений, жалоб и предложений от граждан. Как продюсер Антон Карпушкин работал над такими картинами, как интернет-сериал о гопнике и его сексапильной подруге «Красавица и чудовище» и многосерийная лента о жизни пензенских парней «Зема». В обоих проектах главные роли исполнили небезызвестные Семен Молоканов и Мила Сайфутдинова.