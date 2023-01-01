Биография

Павел Тачков — актер, режиссер. Обладатель Почетных грамот Союза Театральных деятелей Российской Федерации и Губернатора Пензенской области. Лауреат различных кинофестивалей и конкурсов. Член Союза театральных деятелей России. Родился в Пензе 24 октября 1975 года. Свой творческий путь Павел начал с Пензенского областного драматического театра в 2000 году. Спустя 10 лет он стал ведущим музыкальной передачи «Моя мелодия» на местном телеканале. Артист является создателем, режиссером и актером камерного театра «Слово», в котором выпускает музыкально-поэтические спектакли. На сегодняшний день у него более 50 театральных ролей, в десяти из которых он играет до сих пор. В 2018 году Павел Тачков дебютировал в веб-сериале о непростой жизни пензенских парней «Зема». В этом проекте актер сыграл в двух сезонах, примерив на себя образ мстительного прокурора из Москвы.