Артём Молоканов

Биография

Артем Молоканов — российский сценарист. Родился в Пензе 15 июня. Будущий кинодеятель закончил факультет педагогики, психологии и социальных наук Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ. Во времена студенчества начал играть в КВН в составе местной команды «Суркский край». Кинодебют Артема Молоканов состоялся в 2017 году — молодой человек наряду с Семеном Молокановым и Артемом Просвириным выступил сценаристом к нашумевшему веб-сериалу о жизни настоящих пензенских пацанов «Зема». В 2021 году вышел сериал «Полупановы» кинокомпании «Пeнзфильммaш», в котором кинодеятелю удалось сыграть одну из ключевых ролей.