Действие возвращается в наше время. Зему отпускают условно-досрочно, но он сам не понимает, кому и зачем это нужно. Интрига становится еще более напряженной в 3 сезоне сериала «Зема», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве. Отсидев два года, Зема выходит на свободу. Обстоятельства выглядят подозрительно – от его срока не прошло и половины, а статья у него слишком серьезная. Тяпа и Сундук рады освобождению друга, но у Милы уже давно новая жизнь, а полицейский Юрьич советует не расслабляться и ждать подставы. Что готовит для парня долгожданная свобода – расскажет сериал «Зема» онлайн на Wink.

