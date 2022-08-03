Зема. Сезон 3. Новогодний замес
Wink
Сериалы
Зема
3-й сезон
11-я серия
9.12021, Зема. Сезон 3. Новогодний замес
Комедия, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Зема (сериал, 2021) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон

О сериале

Действие возвращается в наше время. Зему отпускают условно-досрочно, но он сам не понимает, кому и зачем это нужно. Интрига становится еще более напряженной в 3 сезоне сериала «Зема», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве. Отсидев два года, Зема выходит на свободу. Обстоятельства выглядят подозрительно – от его срока не прошло и половины, а статья у него слишком серьезная. Тяпа и Сундук рады освобождению друга, но у Милы уже давно новая жизнь, а полицейский Юрьич советует не расслабляться и ждать подставы. Что готовит для парня долгожданная свобода – расскажет сериал «Зема» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зема»