8.52021, Совершенно летние. Серия 8
Комедии, Мелодрамы12+
Совершенно летние (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+28 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+22 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+26 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 12+27 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмен�а, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Литвиненко
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ГПАктёр
Глеб
Пускепалис
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Сценари�ст
Жора
Крыжовников
- ДЛСценарист
Дмитрий
Литвиненко
- Сценарист
Никита
Власов
- АБСценарист
Аксинья
Борисова
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МФХудожник
Максим
Фесюн
- МТХудожница
Мария
Турская
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- АСМонтажёр
Алексей
Старченко
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- Оператор
Сергей
Дышук