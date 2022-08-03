Совершенно летние (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.

