Совершенно летние. Серия 14
Wink
Сериалы
Совершенно летние
1-й сезон
14-я серия
8.52021, Совершенно летние. Серия 14
Комедии, Мелодрамы12+

Совершенно летние (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Совершенно летние»

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