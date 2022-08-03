8.52021, Совершенно летние. Серия 3
Комедия, Мелодрама12+
Совершенно летние (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+28 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+22 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+24 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+25 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+26 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 12+27 мин
Совершенно летние
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Литвиненко
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ГПАктёр
Глеб
Пускепалис
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ДЛСценарист
Дмитрий
Литвиненко
- Сценарист
Никита
Власов
- АБСценарист
Аксинья
Борисова
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МФХудожник
Максим
Фесюн
- МТХудожница
Мария
Турская
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- АСМонтажёр
Алексей
Старченко
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- Оператор
Сергей
Дышук