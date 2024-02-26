Во втором сезоне Оле, Ире и Маше в перерывах между новыми забавными приключениями придется задуматься, как совмещать самореализацию и любовь. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, как у них это получится, — смотреть сериал «Сестры» 2 сезон онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.



В следующих эпизодах комедийного сериала трое сестер продолжают заниматься брутальным семейным бизнесом, автосервисом отца. С какими бы сложностями Ольга, Ирина и Мария ни сталкивались, они всегда находят решение с присущим им юмором. Работа отнимает немало времени, но троица не теряет энтузиазма в попытках устроить личную жизнь, полную сюрпризов. В роман Иры и Ильи вдруг вмешивается его бывшая жена, недавно вернувшаяся в город. Оля неожиданно понимает, что испытывает чувства к другому, хотя у нее есть Игорь. Маша после разрыва с мужем начала копаться в себе, но не оставила попыток найти свое счастье. Тем временем их мачеха Лена вступает в отношения с молодым парнем, который всех только настораживает.



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