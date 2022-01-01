Семейка (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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Семейка
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Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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Семейка
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
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Сезон 2 Серия 14Бесплатно
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Семейка
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
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Семейка
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+23 мин
Семейка
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
О сериале
Семья Нестеровых опять за свое: вопросы к психологу у них никогда не заканчиваются. Ольга Дибцева и Борис Дергачев возвращаются к полюбившимся ролям Сергея и Нади в сериале «Семейка», 2 сезон которого можно смотреть на Wink.
Второй сезон смешной комедии о семейном кризисе застает Надю и Сергея Нестеровых в незавидном положении. Наде все еще трудно найти общий язык со свекровью, чье поведение кажется ей странным и раздражающим. Детей пора готовить к самостоятельной жизни, но их перспективы слишком туманны. В то же время Сергей и Надя еще чувствуют, что в их отношениях не хватает романтики. Помогать им в этом, как и всегда, будет семейный психолог Яков Семенович.
Справятся ли герои с очередным кризисом, вы узнаете, когда будете смотреть «Семейка» — сериал, 2 сезон которого доступен на Wink.
Сериал Семейка 2 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Валерий
Панков
- Актриса
Карина
Хисматуллина
- Актёр
Алексей
Родионов
- Актриса
Софья
Реснянская
- Актёр
Дмитрий
Жуковец
- МКАктриса
Мария
Корнеева
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- Сценарист
Екатерина
Петрова
- Сценарист
Никита
Герфанов
- Сценарист
Константин
Сафаров
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ДПХудожница
Диана
Павлова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- Оператор
Дмитрий
Шабалдин
- Оператор
Александр
Чаплинский