Семейка (сериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Семья Нестеровых опять за свое: вопросы к психологу у них никогда не заканчиваются. Ольга Дибцева и Борис Дергачев возвращаются к полюбившимся ролям Сергея и Нади в сериале «Семейка», 2 сезон которого можно смотреть на Wink.



Второй сезон смешной комедии о семейном кризисе застает Надю и Сергея Нестеровых в незавидном положении. Наде все еще трудно найти общий язык со свекровью, чье поведение кажется ей странным и раздражающим. Детей пора готовить к самостоятельной жизни, но их перспективы слишком туманны. В то же время Сергей и Надя еще чувствуют, что в их отношениях не хватает романтики. Помогать им в этом, как и всегда, будет семейный психолог Яков Семенович.



Справятся ли герои с очередным кризисом, вы узнаете, когда будете смотреть «Семейка» — сериал, 2 сезон которого доступен на Wink.



Сериал Семейка 2 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.