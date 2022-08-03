Семейка. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Семейка
1-й сезон
12-я серия
9.02022, Семейка. Сезон 1. Серия 12
Комедия, Мелодрама18+

Семейка (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Чтобы спасти 17-летний брак, Сергей и Надя Нестеровы решаются на кардинальную меру — поход к семейному психологу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейка»