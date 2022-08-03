Семейка (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.02022, Семейка. Сезон 1 17 серий
Комедия18+
О сериале
Российская комедия о решении проблем в отношениях с помощью терапии от создателей ситкома «#СеняФедя» — спин-оффа сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Если не терпится познакомиться с Нестеровыми, включайте Wink, чтобы смотреть 1 сезон сериала «Семейка» онлайн в хорошем качестве!
В первом сезоне Надя и Сергей Нестеровы, пытаясь сохранить 17-летний брак, обращаются к семейному психологу. Пара вместе 17 лет, у них трое детей и много проблем: отсутствие взаимопонимания, сложности в воспитании подростков, совместные кредиты, ипотека. Масла в огонь подливает назойливая свекровь с чрезмерной опекой 35-летнего сына.
Справятся ли Нестеровы с кризисом, узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Семейка» онлайн бесплатно на Wink!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Валерий
Панков
- Актриса
Карина
Хисматуллина
- Актёр
Алексей
Родионов
- Актриса
Софья
Реснянская
- Актёр
Дмитрий
Жуковец
- МКАктриса
Мария
Корнеева
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- Сценарист
Екатерина
Петрова
- Сценарист
Никита
Герфанов
- Сценарист
Константин
Сафаров
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ДПХудожница
Диана
Павлова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- Оператор
Дмитрий
Шабалдин
- Оператор
Александр
Чаплинский