Семейка (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Российская комедия о решении проблем в отношениях с помощью терапии от создателей ситкома «#СеняФедя» — спин-оффа сериалов «Кухня» и «Отель Элеон».



В первом сезоне Надя и Сергей Нестеровы, пытаясь сохранить 17-летний брак, обращаются к семейному психологу. Пара вместе 17 лет, у них трое детей и много проблем: отсутствие взаимопонимания, сложности в воспитании подростков, совместные кредиты, ипотека. Масла в огонь подливает назойливая свекровь с чрезмерной опекой 35-летнего сына.



Справятся ли Нестеровы с кризисом


