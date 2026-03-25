В жизнях героев сериала «Первая ракетка» (2026) все постепенно рушится. Руслан узнает об измене жены и уезжает на необычный ретрит. Катя наконец-то попадает на операцию, но врачи обнаруживают, что на самом деле ситуация гораздо сложнее. Помочь Черновой могут только два доктора во всем мире, ее записывают в очередь. До следующей операции она не может заниматься спортом. Яна отказывается от таких невыгодных инвестиций. Вика узнает об интрижке Игоря.



Смогут ли герои разобраться со всеми проблемами? Вернется ли Катя в игру или решит спокойно жить и беречь зрение? В сериале «Первая ракетка» 7 серия держит в напряжении и разбивает сердце. Дата выхода: 11 июня.

