Первая ракетка. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Первая ракетка
1-й сезон
7-я серия
9.42026, Первая ракетка. Сезон 1. Серия 7
Драма16+
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Первая ракетка, 1 сезон, 7 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизнях героев сериала «Первая ракетка» (2026) все постепенно рушится. Руслан узнает об измене жены и уезжает на необычный ретрит. Катя наконец-то попадает на операцию, но врачи обнаруживают, что на самом деле ситуация гораздо сложнее. Помочь Черновой могут только два доктора во всем мире, ее записывают в очередь. До следующей операции она не может заниматься спортом. Яна отказывается от таких невыгодных инвестиций. Вика узнает об интрижке Игоря.

Смогут ли герои разобраться со всеми проблемами? Вернется ли Катя в игру или решит спокойно жить и беречь зрение? В сериале «Первая ракетка» 7 серия держит в напряжении и разбивает сердце. Дата выхода: 11 июня.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первая ракетка»