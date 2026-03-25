Первая ракетка. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Первая ракетка
1-й сезон
2-я серия
9.42026, Первая ракетка. Сезон 1. Серия 2
Драма16+

Первая ракетка, 1 сезон, 2 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во втором эпизоде сериала «Первая ракетка» (2026) Игорь хочет порвать с любовницей Яной, которая замужем за Русланом, однако девушка не собирается так просто сдаваться. Также тренер делает все, чтобы получить разрешение на строительство своего спортивного клуба — даже ест бутерброд с мухой (о причинах этого перформанса вы узнаете, посмотрев вторую серию). Катя всеми силами пытается «подружиться» с Алиной, чтобы личная неприязнь не мешала им на корте. Но смогут ли девушки поладить?

Египетская вечеринка, парные матчи, неожиданная беременность и ревность — что еще ждет героев сериала «Первая ракетка»? 2 серия найдет чем удивить! Дата выхода — 7 мая.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первая ракетка»