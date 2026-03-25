Во втором эпизоде сериала «Первая ракетка» (2026) Игорь хочет порвать с любовницей Яной, которая замужем за Русланом, однако девушка не собирается так просто сдаваться. Также тренер делает все, чтобы получить разрешение на строительство своего спортивного клуба — даже ест бутерброд с мухой (о причинах этого перформанса вы узнаете, посмотрев вторую серию). Катя всеми силами пытается «подружиться» с Алиной, чтобы личная неприязнь не мешала им на корте. Но смогут ли девушки поладить?



Египетская вечеринка, парные матчи, неожиданная беременность и ревность — что еще ждет героев сериала «Первая ракетка»? 2 серия найдет чем удивить! Дата выхода — 7 мая.

